Grazia e Mattia sempre più distanti al Grande Fratello: amicizia al capolinea?

La tensione aumenta sempre di più tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri al Grande Fratello. Tra loro era nata una speciale amicizia nella casa più spiata dagli italiani ma dopo l’ultima puntata si sono allontanati.

Cosa è successo tra loro? Gli autori del reality avevano chiesto alla gieffina di fare una scelta, garantire l’immunità all’amico oppure rivelargli il contenuto della busta che aveva letto in confessionale. In questa c’era scritto che la fidanzata del gieffino chiariva di non aver messo fine alla loro storia d’amore. Grazia Kendi dopo averci pensato ha deciso di non dirgli nulla, tanto avrebbe scoperto tutto in puntata.

Grazia Kendi e Mattia Scudieri ai ferri corti: dopo l’ultima diretta è calato il gelo tra loro al Grande Fratello

Il gieffino c’è rimasto malissimo con l’amica quando ha scoperto che lei sapeva già tutto, si è sentito tradito. Lei ha provato a fargli capire che lo ha fatto per lui, per salvarlo da un possibile televoto e ha più volte detto che dopo pochi giorni lo avrebbero comunque messo al corrente. Mattia Scudieri però è apparso molto deluso, alla gieffina ha detto che gli avrebbe evitato di stare male se gli avesse raccontato tutto.

Da quel momento è calato il gelo tra loro, nella casa sono sempre più distanti. Grazia Kendi nella notte ha provato ad avere un nuovo chiarimento con il gieffino, ma non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Mattia Scudieri gli ha detto ancora una volta che al suo posto lui le avrebbe detto tutto per non farla stare male inutilmente. Si è anche chiesto se è una persona con dei sentimenti o se è solo una giocatrice, parole che l’hanno ferita molto. La gieffina delusa dalle sue parole è andata via, riusciranno a ritrovarsi o la loro amicizia è destinata a giungere al capolinea? Lo scopriremo.