Grande Fratello, Mattia parla del fratello: “Mai conosciuto, vorrei incontrarlo”

I concorrenti del Grande Fratello si stanno aprendo sempre di più nella casa più spiata dagli italiani, nelle scorse ore è stato Mattia Scudieri a lasciarsi sfuggire rivelazioni personali che riguardano la sua famiglia.

Durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura il gieffino ha parlato del fratello, nato da una passata relazione del padre. Un figlio che l’uomo ha avuto prima di sposare la madre di Mattia e che non ha più visto negli anni. Il ragazzo ha fatto sapere che suo fratello aveva sei mesi quando il padre lo ha lasciato, durante la partecipazione al Grande Fratello gli sta capitando spesso di pensare a lui.

Mattia Scudieri non ha mai visto suo fratello: cosa ha detto al Grande Fratello

Il gieffino ogni tanto si chiede se il fratello potrebbe mai decidere di approdare al Grande Fratello per conoscerlo o se questo potrebbe succedere quando uscirà dalla casa. Ai suoi compagni di avventura ha detto che non lo ha mai visto, non sa nemmeno come sia fatto.

In passato Mattia Scudieri ha provato a mettersi in contatto con lui, lo hanno cercato con il padre e gli ha mandato un messaggio per capire se potesse essere suo fratello. Il ragazzo però non gli ha mai risposto, lui ha ammesso che è curioso di incontrarlo, ha poi aggiunto: “Solo per guardarlo, non per altro, perché comunque non c’è mai stato per tutta la sua vita”.