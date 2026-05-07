“Italianissima” la cena spettacolo al Maiorano sabato 23 Maggio con i Sottosuono
Sabato 23 maggio Italianissima cambia ritmo.
In veranda, in piedi, tra musica, amici e atmosfera, arriva una nuova esperienza targata Maiorano con la live band dei SOTTOSUONO.
Sei postazioni food che uniscono le aziende e le eccellenze del nostro territorio, drink firmati Disonesto Gin e, a seguire, dj set con Dave e Disonesto Bar
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LE POSTAZIONI FOOD:
Welcome Drink:
👉🏻 Drink di benvenuto – Disonesto Gin
Degustazione & Show Cooking:
👉🏻 Focaccina con maionese al gin
👉🏻 Intreccio di bufala, nuvola bufalina, perla di bufala – Caseificio Prencipe
👉🏻 Panzerotto fritto pugliese
👉🏻 Orecchiette Primavera al grano arso
👉🏻 Porchetta artigianale – Macelleria Di Cosmo
Dessert:
👉🏻 Cremoso Tiramisù – Tommasino Gelati
Drink:
👉🏻 1 Drink – Disonesto Gin
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🎟️ Ticket di ingresso 35 euro a persona
Prenota ora:
📲 345 870 4031
📍 Viale Eunostides, 20 – Manfredonia (FG)