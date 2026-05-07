“Italianissima” la cena spettacolo al Maiorano sabato 23 Maggio con i Sottosuono

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Sabato 23 maggio Italianissima cambia ritmo.

In veranda, in piedi, tra musica, amici e atmosfera, arriva una nuova esperienza targata Maiorano con la live band dei SOTTOSUONO.

Sei postazioni food che uniscono le aziende e le eccellenze del nostro territorio, drink firmati Disonesto Gin e, a seguire, dj set con Dave e Disonesto Bar

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LE POSTAZIONI FOOD:

Welcome Drink:

👉🏻 Drink di benvenuto – Disonesto Gin

Degustazione & Show Cooking:

👉🏻 Focaccina con maionese al gin

👉🏻 Intreccio di bufala, nuvola bufalina, perla di bufala – Caseificio Prencipe

👉🏻 Panzerotto fritto pugliese

👉🏻 Orecchiette Primavera al grano arso

👉🏻 Porchetta artigianale – Macelleria Di Cosmo

Dessert:

👉🏻 Cremoso Tiramisù – Tommasino Gelati

Drink:

👉🏻 1 Drink – Disonesto Gin

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🎟️ Ticket di ingresso 35 euro a persona

Prenota ora:

📲 345 870 4031

📍 Viale Eunostides, 20 – Manfredonia (FG)