Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato: “Senza educazione non andrà lontano”

Non corre buon sangue tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia, al Grande Fratello si sono più volte scontrati e durante i vari battibecchi non sono mancate dure critiche e attacchi.

Negli ultimi giorni Lorenzo Spolverato si è ritrovato al centro di molte critiche e polemiche a causa del suo comportamento. Sono in molti a pensare che abbia esagerato nei confronti di Stefania Orlando, specie quando l’ha presa in giro e ha saltato sul suo letto con le scarpe. Iago Garcia intervistato da Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine.it si è duramente scagliato contro il modello milanese dicendo: “Lorenzo non andrà lontano senza educazione, valori e sotto la pressione di un’ambizione smisurata“.

Shaila e Lorenzo dureranno dopo il Grande Fratello? Cosa pensa Iago Garcia

Al momento Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno messo fine alla loro storia d’amore, anche se continuano a sostenere di essere ancora molto innamorati l’uno dell’altra. La loro relazione proseguirà dopo il Grande Fratello? A questa domanda l’ex gieffino ha replicato dicendo che la vera domanda è se hanno mai creduto nel loro amore o se conoscevano le dinamiche del reality e si sono lasciati trasportare.

Iago Garcia ha parlato anche dei primi tre finalisti del Grande Fratello dicendo che il reality condotto da Alfonso Signorini non è meritocratico, lasciando quindi chiaramente intendere che non è d’accordo con le scelte fatte dal pubblico.