Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato, arriva il chiarimento al GF: “Non penso niente di male su di te”

Andrà in onda stasera la 39esima puntata del Grande Fratello e a poche ore dalla diretta del reality Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un inaspettato colpo di scena. Quale? Dopo essersi attaccati e criticati per giorni nella casa più spiata dagli italiano è arrivato il chiarimento.

I due hanno avuto un confronto durante il quale la gieffina ci ha tenuto a far capire al modello milanese che le sue critiche, a volte molto dure, erano sempre rivolte a lui come giocatore e non come persona. A detta sua al Grande Fratello non si è mai risparmiato, ma a livello personale non pensa nulla di male nei suoi confronti. Stefania Orlando ha aggiunto: “Un conto è il gioco e un altro è la vita.”

Nuovo confronto tra Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando al GF: i due fanno pace e si abbracciano

Stefania Orlando crede che Lorenzo Spolverato abbia dato molto al Grande Fratello. A lei certe cose non le sono piaciute e lo ha accusato di essere falso, però ci ha tenuto a ribadire che questo non vuol dire che lo pensa anche dal punto di vista umano.

Il gieffino ha molto apprezzato le parole della sua compagna d’avventura, pensa che sia giusto che lei abbia il suo punto di vista e quello che gli ha detto a parer suo le fa onore ed è per questo che l’ha ringraziata. Durante il loro chiarimento si sono più volte abbracciati, Stefania Orlando ha poi aggiunto: “Non voglio che la gente stia male per colpa mia. Io l’altra sera ti ho visto in difficoltà, se ti dico che sei falso lo dico nel gioco, non come persona”.