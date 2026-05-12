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Quelli che hanno iniziato la storia delle discoteche: i dj Lello D’Alessandro e Toni Catnaz

Manfredonia – FINE anni ’70 – loro due sono stati i primissimi a muovere passi d’ impronte importanti per la musica per i giovani ,ma non posso dimenticare il grande Michele Del Bravo, detto “ossobuco”, e Lorenzo Castriotta – detto “la pomata ” .

Qui nella foto in una delle radio dell’ epoca ,dallo foto di copertina vediamo “Toni Cainazzo ” Catnaz ” ,stranamente oggi ancora in voga tra i giovani ,con i suoi messaggi e amore per la musica,in attività con il nome d’arte di Toni Nardi – mentre alla sua sinistra Lello D’Alessandro.A proposito voglio ricordare anche “Fabio Monaldi” all’anagrafe Antonio Tasso ,molto bravo .

Erano gli anni delle prime discoteche appena nate in città…anni pieni di sogni di respiro di vita spensierata – di estati magiche sotto il profilo di lune accese sotto gli ombrelloni. Quando ci lasciavano vivere ,con la dignità – oggi scomparsa nel nulla. Ora tutto complicato,il nostro un paese fermo ,statico ,immobile – uguale a quello che rappresenta lo Stato nell’ intera Penisola. Si viveva una vita sana , tranquilla , libera dal punto di vista umano – fatta da menti fertili e i giorni erano interminabili…fatto di aria calda di venti fieri estivi ,che passavano su gente comune con pochi pensieri … ma parliamo di ieri… oggi i tempi sono neri.

di Claudio Castriotta



