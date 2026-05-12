GF Vip, Antonella Elia a cuore aperto con Adriana e Alessandra: “Penso a Pietro”

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La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbe non essere definitivamente finita, nelle scorse ore lei è tornata a parlare dell’ex compagno al Grande Fratello Vip.

Durante una chiacchierata in giardino con Alessandra Mussolini e Adriana Volpe ha rivelato di non essere riuscita a dormire, dopodiché ha ammesso che pensa a Pietro. Entrambe si sono dette convinte che provi ancora un sentimento nei suoi confronti. Riferendosi al loro incontro nella casa più spiata dagli italiani hanno detto che si vedeva chiaramente che c’è ancora qualcosa tra loro.

Antonella Elia si confida con Adriana e Alessandra al GF Vip: cosa le hanno detto sul suo rapporto con Pietro

Quando Alessandra Mussolini ha chiesto alla showgirl se ci tiene molto all’ex compagno lei ha confermato, lei e Adriana Volpe pensano che anche se cerca di tenerlo lontano lo ama ancora. La gieffina ha ammesso che a frenarla è soprattutto la differenza d’età e non è la prima volta che ne parla, pensa che Pietro potrebbe essere più felice con una donna più giovane al suo fianco.

La Mussolini per cercare di rassicurarla le ha detto: “Sei una donna divertente, giovane, di temperamento. Se lui sta bene con te cosa ti importa”. Antonella Elia è apparsa molto combattuta, vorrebbe lasciarsi alle spalle la storia d’amore con Pietro Delle Piane ma non può ignorare la sofferenza che prova per questo rapporto. Ci sarà un riavvicinamento tra loro dopo il Grande Fratello Vip?