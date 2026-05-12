Uomini e Donne, Alessio Rubeca contro Sara: “Vuole farmela pagare perché non voglio tornare con lei”

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La storia d’amore tra Alessio Rubeca e Sara Guadenzi è ufficialmente finita, dopo le rivelazioni di lei anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato la sua verità e non ha lasciato dubbi sull’addio.

Il ragazzo si è lasciato andare ad un duro sfogo durante un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, durante la quale ha voluto precisare che non c’è stato nessun tradimento. Ha poi rivelato che avrebbe pubblicato, e lo ha già fatto, un messaggio in cui Sara Guadenzi gli dice: “Fosse l’ultima cosa che faccio in questa vita ma me la paghi“.

Alessio Rubeca replica alle accuse di Sara Guadenzi: la rottura? Per lui è definitiva

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che la relazione con Sara è finita lo scorso mercoledì ed è stata lei a voler andare via di casa. In merito al video che ha pubblicato l’ex fidanzata su Instagram ha detto che la ragazza è una sua amica e quello di spalle invece è un suo amico.

A detta sua non sarebbe stupido da andare lì a baciare altre ragazze perché sa bene che lo riconoscono. Alessio Rubeca, riferendosi a Sara Guadenzi, ha anche detto: “Lei ha deciso di prendersela con me ora, poiché non ho intenzione di tornare con lei”.