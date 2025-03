Lorenzo Spolverato, brutto gesto nei confronti di Stefania al GF: sul web scoppia la bufera

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del Grande Fratello, nelle scorse ore un gesto fatto nei confronti di Stefania Orlando ha indignato non poco il web. I due non si sopportano e non perdono occasione per attaccarsi e criticarsi, negli ultimi giorni però lui ha davvero esagerato.

Nei giorni scorsi il modello milanese ha chiaramente detto che vorrebbe la showgirl fuori dalla casa più spiata d’Italia. Dopo averla accusata di essere arrogante e presuntuosa si è detto certo che abbia le ore contate al Grande Fratello. Poco dopo mentre Stefania Orlando cantava in cucina lavando i piatti lui ha iniziato a fare dei gesti dietro di lei per prenderla in giro, atteggiamento che a molti non è affatto piaciuto. Ieri notte Lorenzo Spolverato ha di nuovo catturato l’attenzione dei telespettatori, con un brutto gesto fatto nei confronti della gieffina.

Il gesto di Lorenzo Spolverato contro Stefania Orlando non piace ai fan: sul web è polemica

Lorenzo Spolverato salta sul letto di Stefania (Screen X)

Continua ad aumentare la tensione al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando. Durante la notte, mentre era in camera con Shaila, Zeudi e Chiara, il gieffino ha chiesto quale fosse il letto della showgirl e non appena gli è stato indicato ha iniziato a saltarci sopra con le scarpe.

È chiaro che il suo fosse un dispetto nei confronti della Orlando. La Cainelli ha provato a farlo smettere, non perché lo ritenesse un gesto sbagliato, ma perché voleva evitare che la vicenda saltasse fuori in diretta. Queste le sue parole: “Dai Lollo non farlo che poi domani lo fanno vedere“. Sul web è scoppiata la polemica, nelle ultime ore infatti moltissimi utenti stanno criticando duramente il comportamento di Lorenzo Spolverato. Alfonso Signorini mostrerà la clip in puntata stasera? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà.