Un Posto al Sole, spoiler 12 maggio 2026: Micaela si sente tradita, Serena vuole capire…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 12 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Manuela sta approfondendo sempre di più la conoscenza con il padre, desiderosa di recuperare tutti gli anni in cui sono stati lontani.

Spoiler Un posto al sole 12 maggio 2026: Serena vuole scoprire la verità, Renato punzecchia Raffaele

La Cirillo sarà sempre più legata a Maurizio e non immagina affatto che a causa delle sue iniziative Micaela si sente tradita. Nel frattempo dopo l’ultimo terribile incubo Serena cercherà di scoprire cosa sia realmente successo tra la Monica e il padre delle gemelle.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato sarà molto felice che Otello abbia scelto lui come suo successore per ricoprire il ruolo di amministratore a Palazzo Palladini. Poggi non perderà occasione per stuzzicare Raffaele ostentando con entusiasmo la sua futura carica.