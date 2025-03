Helena Prestes, nuovo attacco di Shaila al Grande Fratello: “Sta giocando con Javier”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez non stanno attraversando un momento semplice al Grande Fratello, dopo una breve rottura si sono riconciliati ma non è ancora tornato del tutto il sereno tra loro. Lui aveva deciso di prendere le distanze dalla fidanzata perché teme che potrebbe essere ancora interessata a Lorenzo Spolverato e nonostante lei abbia provato a rassicurarlo i suoi dubbi non sono svaniti.

Nelle scorse ore Shaila Gatta ha di nuovo detto la sua sulla coppia e non ha risparmiato dure critiche alla modella brasiliana. Lei è convinta che Helena Prestes non sia davvero innamorata del fidanzato ma che lo stia prendendo in giro per ottenere ciò che vuole. Tra le varie cose, riferendosi al gieffino, ha detto: “Lui non riesce ad avere il coraggio di ammettere di essere percu**to dalla sua donna“.

Shaila Gatta contro Helena Prestes al GF: sta prendendo in giro Javier Martinez?

L’ex velina di Striscia la notizia pensa che Javier Martinez si sia innamorato di una stratega ma che non abbia il coraggio di ammetterlo nemmeno a se stesso. A parer suo Helena Prestes sta combattendo per arrivare alla vittoria e usa il fidanzato perché attraverso lui riesce ad ottenere ciò che desidera.

Shaila Gatta ha anche detto che il pallavolista argentino sarebbe ingenuo perché non si è ancora accorto che la fidanzata lo sta solo prendendo in giro. Tra le varie cose ha aggiunto: “Lui dorme, non capisce. Si è pure innamorato quel fesso. Non vede la verità dei fatti, in questo modo Helena riuscirà ad arrivare al suo obiettivo”. Di sicuro Alfonso Signorini mostrerà la clip ad Helena Prestes nella prossima puntata del Grande Fratello e questo farà scoppiare un nuovo scontro tra le gieffine.