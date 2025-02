Helena Prestes critica Chiara al GF, Alfonso D’Apice sbotta: “È arrogante, ma come fa a stare ancora qua?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un duro scontro tra Stefania Orlando e Chiara Cainelli ieri sera al Grande Fratello, durante il quale Helena Prestes ha preso le difese della showgirl, le sue critiche però hanno infastidito non poco Alfonso D’Apice.

Durante la diretta la modella brasiliana ha detto a Chiara che la Orlando a differenza sua prima di esprimere dei giudizi si è presa un po’ di tempo. Lei invece quando è entrata nella casa più spiata d’Italia ha subito dato le sue opinioni, decise e nette. L’ha anche accusata di andare ‘un po’ di qua e un po’ di la’ per tenersi tutti buoni.

Helena Prestes contro Chiara Cainelli al GF, Alfonso D’Apice su tutte le furie attacca la modella

Le critiche che Helena Prestes ha rivolto a Chiara Cainelli non sono affatto piaciute al fidanzato della gieffina, infatti nella casa più spiata d’Italia l’ha duramente attaccata. Su tutte le furie si è detto stupito del fatto che la gieffina sia ancora dentro la casa. Non capisce nemmeno come Javier Martinez riesca a passare del tempo con lei.

Alfonso D’Apice ha chiaramente detto che la modella brasiliana è maleducata. Alla fidanzata ha detto che , anche se non condivide le sue opinioni si Javier, lei le ha sempre esposte in maniera educata, al contrario di Helena che è una ‘scostumata’. Visibilmente infastidito il gieffino ha poi aggiunto: “Sbraita quando parla, si permette di dire cose assurde, ha degli atteggiamenti arroganti. Ma come fa un persona così a stare ancora qua?”