Grande Fratello, la confessione di Lorenzo Spolverato spiazza: “Con Helena ho giocato”

Andrà in onda stasera su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello, a poche ore dalla diretta alcune rivelazioni di Lorenzo Spolverato su Helena Prestes non sono certo passate inosservate. Durante una chiacchiera con Shaila Gatta e Chiara Cainelli ha detto che all’inizio del reality la modella brasiliana era proprio un’altra persona.

A detta sua il primo mese e messo trascorso nella casa più spiata dagli italiani Helena Prestes era l’opposto di quello che è adesso. In quel periodo a parer suo era brillante e non litigava mai, affrontava il reality con più leggerezza. La fidanzata gli ha fatto però notare che all’inizio tutti loro erano più leggeri, riferendosi poi alla modella brasiliana e Javier Martinez ha detto che sono entrambi strani. Il motivo? Perché nel periodo di Natale la Prestes aveva detto a Lorenzo Spolverato che nutriva i suoi stessi dubbi nei confronti del pallavolista argentino. Lui, invece, continuava a ribadire che non sarebbe mai nato nulla a livello sentimentale tra loro.

Lorenzo Spolverato confessa di aver solo giocato con Helena al GF: cosa ha detto il gieffino nella casa

Al Grande Fratello, prima di iniziare una relazione con l’ex velina di Striscia la notizia, Lorenzo Spolverato ha avuto un flirt con Helena Prestes. Tra loro però non è scattato l’amore, lui in Spagna ha capito di essere interessato solo a Shaila e tra loro è esplosa la passione mentre erano lontani dalla casa più spiata d’Italia.

Il gieffino a distanza di mesi ha ammesso: “Io fin dall’inizio ho sempre detto che mi piaceva Shaila. Con Helena ci ho giocato, io ammetto quello che ho fatto“. Ha poi detto di aver preso le distanze da Helena Prestes quando si è reso conto che lei era cotta di lui, ma lui non ricambiava il suo interesse. Il loro rapporto ha preso una brutta piega quando lui e Shaila Gatta sono tornati al Grande Fratello in veste di coppia. Lui però ci ha tenuto a precisare che si era già distaccato dalla modella brasiliana prima di partire, lei però lo ha attaccato per mesi.