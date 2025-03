Helena Prestes vittima di bullismo al Grande Fratello? Il gesto di Lorenzo indigna il web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata presa spesso di mira al Grande Fratello, nella casa più spiata dagli italiani ha trovato l’amore e anche alcuni amici ma si è anche scontrata duramente con alcuni suoi compagni di avventura.

L’ultimo gesto di Lorenzo Spolverato ‘contro’ la modella brasiliana non è certo passato inosservato e l’ha fatto finire al centro di molte critiche e polemiche. Cosa ha fatto? Alcuni utenti lo hanno accusato di aver messo di proposito i suoi abiti per tre ore nell’asciugatrice per rovinarglieli. Tra i vari commenti si legge: “Il fatto che Lorenzo Spolverato abbia messo l’asciugatrice a 3 ore per restringere o bruciare i vestiti di Helena mi sembra una deplorevole. Questo non è uno scherzo ma un atto di bullismo”.

I fan di Helena Prestes si scagliano contro Lorenzo Spolverato: anche Shaila , Giglio e Chiara nella bufera

Non è stato solo Lorenzo Spolverato a far scoppiare la polemica sui social, c’è infatti chi ha fatto notare che a spingerlo a compiere il gesto ai danni di Helena Prestes sia stata Chiara Cainelli. Sarebbe stata lei a dire al gieffino di impostare l’asciugatrice a tre ore perché dentro c’erano i vestiti della modella brasiliana.

Ma nemmeno Shaila Gatta e Giglio si sono risparmiati le critiche, a quanto pare anche loro erano presenti ma non hanno detto nulla quindi si sono resi complici del brutto gesto di Lorenzo Spolverato ai danni di Helena Prestes