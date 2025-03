Giglio cambia idea su Helena Prestes al Grande Fratello: “Sei cambiata tanto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non c’era molta sintonia tra Giglio ed Helena Prestes al Grande Fratello fino a poco tempo fa, il gieffino però dopo aver osservato la sua compagna di avventura ha notato un notevole cambiamento che gli ha fatto cambiare opinione su di lei.

Nelle scorse ore i due hanno chiacchierato un po’ in cucina e lui ci ha tenuto a farle sapere di essersi ricreduto sul suo conto. Tra le varie cose le ha detto: “Fino a un mese fa sarei stato contento se tu uscissi, però devo dire che ultimamente sei cambiata tanto, ho notato molto questa cosa in te“. Helena Prestes è apparsa alquanto stupita e ha chiesto al gieffino cosa gli abbia fatto cambiare improvvisamente idea su di lei.

Torna il sereno tra Helena Prestes e Giglio al Grande Fratello: il gieffino ammette di essersi ricreduto

Giglio ha spiegato alla gieffina che ha notato il suo cambiamento da quando si è avvicinata a Javier Martinez nella casa più spiata dagli italiana. Lei a quel punto è intervenuta dicendo che forse l’ha vista innamorata e che le persone non cambiano da un momento all’altro.

Il gieffino ha detto ad Helena Prestes che non è cambiata a livello comportamentale, ma a livello di ragionamento. A detta sua è soprattutto merito del fatto che ha al suo fianco il pallavolista argentino, che a parer suo ragiona molto come lui. Ha poi aggiunto: “Ti sta insegnando tante cose. Vedo che tu hai voglia di capire e ti fidi di lui, sei cambiata”.

Alla gieffina ha detto che regala positività e bellezza quando è positiva, però è intrattabile nei suoi momento ‘no’. Lui nei mesi scorsi aveva provato ad avvicinarsi quando stava male, però non si è sentito accolto ed è per questo che ha iniziato a starle lontano. Giglio si è detto poi felice per come sta vivendo l’amore con Javier e spera che tra loro possa durare anche dopo il Grande Fratello.