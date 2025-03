Helena Prestes critica Beatrice Luzzi al Grande Fratello: “Non la stimo più”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ieri sera al Grande Fratello ha rivolto dure critiche a Beatrice Luzzi, il motivo? Lo ha fatto per prendere le difese di Stefania Orlando. Quest’ultima ha avuto un acceso scontro con Shaila Gatta nel corso della 38esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, durante il quale la showgirl ha dovuto fare i conti anche con un duro attacco dell’opinionista.

Per l’ennesima volta Beatrice Luzzi ha difeso la ballerina, si è detta d’accordo con lei quando ha accusato Stefania di essere una persona cattiva. Le parole dell’opinionista hanno non poco infastidito Helena Prestes, lei pensa che non abbia dato un buon esempio. Quando Javier Martinez le ha consigliato di non continuare lei è sbottata dicendo che voleva farsi sentire dagli autori perché le fa piacere che questa cosa esca.

Helena Prestes dura contro Beatrice Luzzi: cosa ha detto al Grande Fratello

Durante un blocco pubblicitario la modella brasiliana ha fatto i complimenti a Stefania Orlando per come ha gestito il confronto con Shaila Gatta e Beatrice Luzzi e senza giri di parole ha detto che non prova più alcuna stima per l’opinionista. A detta sua non è affatto carina e non la sorprende più il fatto che stia sempre dalla parte di Lorenzo e Shaila.

Helena Prestes pensa che Beatrice Luzzi ce l’abbia con Stefania e certi suoi commenti le fanno pensare che non guarda davvero il Grande Fratello. Ha poi ribadito: “Mi dispiace tanto ma io non la stimo più. Forse non guarda il Grande Fratello. Mi dispiace, ma è la verità“.