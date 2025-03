Helena Prestes contro Javier Martinez al Grande Fratello: “Mi hai ferita”, lui reagisce male

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è stato un momento di tensione tra Helena Prestes e Javier Martinez nelle scorse ore al Grande Fratello. Il motivo? Durante la 36esima puntata del reality Alfonso Signorini ha mostrato le clip della litigata avvenuta tra la modella brasiliana e Shaila Gatta durante la gita fatta dai concorrenti nei giorni scorsi e la prima non ha affatto gradito il comportamento del fidanzato.

Dopo la diretta c’è stato un confronto tra il pallavolista argentino e la fidanzata in camera da letto, durante il quale lei ha duramente criticato il suo atteggiamento. Helena Prestes gli ha detto che ad averla ferita è stato il fatto che lui se ne sia andato mentre litigava con l’ex velina. Si è poi detta d’accordo con quello che ha detto Chiara Cainelli in confessionale, cioè che si aspettava una reazione da parte di Javier Martinez.

Le critiche di Helena Prestes infastidiscono Javier Martinez: il gieffino sbotta dopo la puntata

Di fronte alle critiche della fidanzata Javier Martinez non ha reagito affatto bene, il fatto che lei sia andata in crisi a causa di una clip lo ha infastidito non poco. Tra le varie cose ha detto: “Non dormiamo insieme, non stiamo insieme, finché tu non riesci a superare questo giorno. Perché basta una clip o un’immagine che viene vista su una caz** di tv per rinfacciarmi questa cosa”.

I due hanno continuato a discutere senza trovare un punto di incontro, Helena Prestes al fidanzato ha spiegato di aver ripreso il discorso perché vuole essere sicura che la cosa non si ripeterà in futuro. Lui, visibilmente infastidito, è andato via e l’ha lasciata da sola. Poco dopo però i due hanno avuto un altro confronto durante il quale sono riusciti a chiarirsi.