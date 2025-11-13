Mattia Scudieri vicino a Grazia al Grande Fratello? “Tra di noi non ‘è niente, lei lo sa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scorsa settimana Mattia Scudieri ha scoperto che la fidanzata ha deciso di mettere fine alla loro storia d’amore a causa del fastidio provato per il suo legame con Grazia Kendi al Grande Fratello.

La ragazza, Carlotta Vendemmia, ha smentito dicendo che non era sua intenzione lasciare il gieffino ma lui ancora non lo sa. Solo Grazia è a conoscenza della verità, però ha deciso di tenergliela nascosta per fargli ottenere l’immunità, scoprirà tutto lunedì sera in diretta. Poco fa Simone gli ha detto di aver visto un riavvicinamento tra lui e la Kendi, lui però ha ribadito che la loro è solo un’amicizia.

Mattia Scudieri e Grazia sono solo amici? Cosa ha detto il gieffino nella casa del Grande Fratello

La gieffina in varie occasioni ha parlato del suo rapporto con Mattia Scudieri nella casa più spiata dagli italiani. Ha ammesso di provare un sentimento per lui ma si è detta anche consapevole del fatto che lui non ricambi il suo interesse.

Ora che crede di essere single si sta lasciando andare con Grazia Kendi? Questo è quello che pensa Simone, il gieffino però gli ha detto: “Con lei scherzo, mi trovo bene, ma Grazia lo sa che tra di noi non ‘è niente, me l’ha detto anche lei. Lei mi ha detto che lo sente quando piace a un uomo”. Mattia Scudieri ha fatto poi sapere di essersi preso del tempo però non smette di pensare a Carlotta.