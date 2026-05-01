Ragazzo investito sul porto turistico, la macchina fugge

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MANFREDONA – Pomeriggio intenso sul porto turistico di Manfredonia, verso le 19.30 di oggi primo maggio. Un’auto non identificata ha investito un passante. L’auto è fuggita senza fermarsi, l’auto che è stata però identificata dai conoscenti dell’uomo investito ha superato la lunga fila di auto in coda per il pagamento della sosta. Una nota sulla lunga fila di auto sul porto a causa del servizio di pagamento della sosta che ha provocato grandi lamentele e nervosismo da parte degli avventori del porto.



L’uomo investito è rimasto a terra ferito. L’ambulanza è prontamente intervenuta per constatare lo stato del ferito.