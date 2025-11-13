Grande Fratello, Grazia Kendi di fronte ad una scelta: cosa ha deciso su Mattia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello nelle scorse ore ha messo Grazia Kendi di fronte ad una difficile scelta che riguarda Mattia Scudieri. La gieffina ha un forte interesse nei suoi confronti ed è felice di provare questo sentimento dopo tanto tempo, nonostante lui non ricambi perché ha già una fidanzata fuori.

Lunedì sera il gieffino avrebbe dovuto ricevere una busta rossa ma non c’è stato tempo, ieri la redazione del reality l’ha consegnata a Grazia kendi chiedendo a lei di decidere cosa fare. La lettera fa sapere che la fidanzata di Mattia Scudieri ha smentito di aver messo fine alla loro relazione, ci ha tenuto infatti a precisare che il suo messaggio non era affatto un addio. La ragazza ha anche detto che le piacerebbe che il gieffino non si facesse più manipolare da persone e dinamiche nella casa del Grande Fratello.

Grazia Kendi rivela la verità a Mattia nella casa del Grande Fratello? Cosa ha deciso la gieffina

Gli autori del reality condotto da Simona Ventura hanno fatto sapere alla gieffina che Mattia Scudieri riceverà la notizia lunedì sera in puntata e l’hanno messa di fronte ad una scelta. Quale? Restare in silenzio e fargli ottenere l’immunità nelle prossime nomination oppure far comunicare la notizia al gieffino prima perdendo però l’immunità.

Grazia Kendi è apparsa in difficoltà, a detta sua non c’è scritto nulla di che nella lettera ma non sa come potrebbe reagire il suo compagno di avventura. Per fare una scelta gli ha fatto delle domande e quando lui ha ammesso che gli piacerebbe avere l’immunità ha deciso di mantenere il segreto sulla busta rossa. Mattia Scudieri scoprirà tutto lunedì, ci resterà male quando scoprirà che la gieffina sapeva già tutto?