Attualità Capitanata
Incendio negli uffici della provincia di Foggia: “Possibile cortocircuito”
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Incendio negli uffici della provincia di Foggia: “Possibile cortocircuito”
Nel primo pomeriggio di oggi un principio di incendio ha interessato un locale di Palazzo Dogana. I Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono intervenuti rapidamente e la situazione è rientrata in breve tempo.
I danni sono circoscritti ad una sola stanza.
Le cause sono in corso di accertamento: l’ipotesi più probabile è un cortocircuito.
Palazzo Dogana è attualmente in piena sicurezza e l’attività istituzionale prosegue regolarmente.
Giuseppe Nobiletti