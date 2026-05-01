Affari Tuoi, novità su Herbert: Alessia accetta l’assegno a un passo dai 100.000 euro

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Il 1° maggio di Affari Tuoi ha portato in scena una partita interessante, condita di mosse coraggiose e una novità riguardante Herbert Ballerina. Accanto all’energia ormai familiare di Stefano De Martino, ha fatto il suo ingresso una piccola sorpresa: da questa giornata, una volta a settimana, Herbert metterà da parte le sue invenzioni per raccontare il significato di una parola tratta dal suo personalissimo vocabolario, aggiungendo un tocco ancora più curioso al programma. Al centro della puntata, però, c’era Alessia, arrivata dalla Lombardia con la curiosa storia riguardante il suo fidanzato Simone.

Chi è Alessia, concorrente di Affari Tuoi dell’1 maggio

Alessia viene da Manera di Lomazzo, in provincia di Como, ha 27 anni e lavora come assistente esecutiva. Al suo fianco, il fidanzato Simone, 23 anni. Una coppia che sembra uscita da una sceneggiatura romantica: vivono a ben 500 metri di distanza, eppure si sono incontrati solo per caso. Un dettaglio che ha lasciato stupito anche De Martino, che si è chiesto come sia possibile non incrociarsi mai in un paese di circa duemila abitanti. E invece, a volte, serve un piccolo gesto per cambiare tutto.

È stata proprio Alessia a fare il primo passo, con quella determinazione e audacia che spesso apre le porte alle storie più belle. Durante un torneo estivo di calcetto, i loro sguardi si sono incrociati. Da lì, la curiosità, qualche informazione chiesta agli amici e poi la ricerca sui social. I primi segnali? “Like tattici”, come li ha definiti Simone, piccoli indizi digitali che hanno acceso una connessione destinata a crescere. In studio, la partita ha seguito lo stesso filo emotivo.

La partita di Alessia finisce con un assegno in mano: quanto ha intascato e cosa aveva nel suo pacco

Il pacco scelto per puro caso è stato l’11. Il Dottore ha subito proposto un cambio, e Alessia ha deciso di accettare, passando al numero 6. Da quel momento, una sequenza di decisioni sempre più delicate: offerte rifiutate, cifre che salivano e scendevano, dai 30.000 ai 15.000 euro.

Quando sul tavolo sono rimasti 200 euro da una parte e 100.000 euro dall’altra, il tempo ha iniziato a rallentare. L’ultima proposta del Dottore, 33.000 euro, è arrivata come un bivio difficile da ignorare. In quel momento, Alessia ha pensato alla nonna, a quel sostegno silenzioso ma determinante che l’aveva spinta a partecipare. È lì che la scelta ha preso forma, guidata non solo dalla logica, ma anche dal cuore.

Ha accettato l’assegno, con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza piena, intensa, già di per sé preziosa. E quando si è scoperto che nel suo pacco c’erano 100.000 euro, Alessia non si è lasciata travolgere dal rimpianto. Al contrario, ha sorriso, mostrando una lucidità rara. La vera fortuna, per lei, è stata essere lì, vivere quel momento, insieme all’amato Simone. Perché, in fondo, Affari Tuoi non è solo un gioco di numeri ma un’esperienza rara e irripetibile. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, Silvia vince alla Regione Fortunata e ora dovrà mantenere la promessa del quarto figlio