Grande Fratello, Grazia Kendi attacca la fidanzata di Mattia: “Str**za, che cavolo vuole?”
Grazia Kendi non ha proprio apprezzato il confronto che ha avuto ieri sera al Grande Fratello con la fidanzata di Mattia Scudieri. La ragazza è convinta che non gli abbia rivelato il contenuto della busta perché aveva un secondo fine, cioè mettersi tra loro mentre lui pensava di essere single.
La gieffina si è difesa dalle accuse di Carlotta Vendemmia dicendo che ha preso una scelta solo pensando a Mattia, ha anche detto che lei dice sempre la verità infatti non ha mai nascosto di avere un interesse per lui. Dopo la puntata ha continuato a pensare al loro incontro e si è lasciata andare ad un duro sfogo, durante il quale ha duramente attaccato la fidanzata di Mattia Scudieri.
Le parole di Carlotta l’hanno infastidita moltissimo, sfogandosi con alcuni gieffini ha detto: “Questa str**za che mi viene a dire ‘tu l’hai fatto per te stessa e non per lui’. Ma che cavolo vuole questa? Ma che pensa che gli voglio rubare il fidanzato?” A parer suo Carlotta ha detto qualcosa di troppo nei suoi confronti, pensa che abbia esagerato.
Grazia Kendi ci ha tenuto a precisare che non è stato semplice per lei tenere il segreto, lei ha pensato a salvarlo ma gli avrebbe fatto leggere tutto se nella busta ci fosse stata scritta una cosa grave. Durante lo sfogo non è riuscita a trattenere le lacrime, Jonas però le ha detto che l’amore e le emozioni non si controllano quindi non si deve giustificare.