Sport Manfredonia
Acerrana-Manfredonia, la terna arbitrale
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Acerrana-Manfredonia, la terna arbitrale
Sarà il Sig. Francesco Passarotti della sezione di Mantova a dirigere la 34ª giornata di Serie D in programma domenica 03/05/2026 alle ore 15:00 contro l’Acerrana allo stadio Arcoleo di Acerra.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Matteo Ventre della sezione di Rossano e dal Sig. Emanuele Galardo della sezione di Crotone.
Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026