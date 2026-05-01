Sport Manfredonia

Acerrana-Manfredonia, la terna arbitrale

Redazione1 Maggio 2026
arbitro manfredonia
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Acerrana-Manfredonia, la terna arbitrale

Sarà il Sig. Francesco Passarotti della sezione di Mantova a dirigere la 34ª giornata di Serie D in programma domenica 03/05/2026 alle ore 15:00 contro l’Acerrana allo stadio Arcoleo di Acerra.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Matteo Ventre della sezione di Rossano e dal Sig. Emanuele Galardo della sezione di Crotone.

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Redazione1 Maggio 2026