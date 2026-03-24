Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smentisce i rumors sul suo cachet: “Solita informazione falsa”

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Negli ultimi mesi ha catturato non poco l’attenzione il coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip. Lei all’inizio aveva smentito il suo approdo a Mediaset, nelle scorse settimane però la verità è venuta a galla.

Si è parlato a lungo di un cachet stellare per l’opinionista del reality, stando ai rumors sarebbe stato questo il motivo che l’ha spinta ad accettare il ruolo. Sul portale MowMag.it ne ha parlato anche Grazia Sambruna dei presunti guadagni di Selvaggia Lucarelli.

Svelato l’incredibile cachet di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: lei smentisce sui social

Stando alla giornalista per ogni puntata l’opinionista del Grande Fratello Vip percepirebbe ben 10mila euro e visto che le puntate saranno sei guadagnerà 60mila euro in totale. La notizia è stata commentata direttamente da Selvaggia Lucarelli sui social, definendola la solita informazione totalmente falsa sul suo cachet.

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto notare che hanno sbagliato anche il calcolo relativo al numero di puntate: “Non sono sei, ma sono due a settimana per 6 settimane tranne l’ultima, per un totale di 11 puntate”. Dopo la precisazione di Selvaggia Lucarelli Grazia Sambruna ha corretto la notizia, ribadendo però che per ogni puntata porterà a casa 10mila euro.