Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli al veleno con Raimondo Todaro: “Scarsamente educato”

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Nessuno aveva dubbi sul fatto che Selvaggia Lucarelli avrebbe portato un po’ di pepe nella nuova edizione del Grande Fratello Vip e ieri sera ne ha già dato dimostrazione, specie con Raimondo Todaro.

Cosa è successo tra loro durante la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi? La conduttrice ha fatto notare quanto sia stato carino il ballerino in studio dopodiché ha rivelato ciò che l’opinionista le ha raccontato, cioè che lui non la saluta mai. Come mai? Il gieffino non ha negato, in diretta ha detto di aver sempre evitato Selvaggia Lucarelli perché anche lei lo ha sempre evitato.

Velenoso confronto tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip: cosa si sono detti in diretta

Il gieffino ha fatto sapere di non aver salutato Cesara Buonamici quando l’ha incontrata prima dell’esibizione in studio per non risultare un ‘lecchino’. Selvaggia Lucarelli dallo studio ha risposto: “Ah è così? Non perché sei scarsamente educato, è un eccesso di educazione la tua, non per maleducazione”.

L’opinionista del Grande Fratello Vip gli ha poi detto che si divertirà molto a giudicarlo su qualcosa di cui lui non sa nulla, sè stesso, visto che le ha sempre detto che giudicava il ballo senza averne le competenze. Con tono ironico Ilary Blasi ha detto a Raimondo Todaro che sarebbe stato più conveniente salutarla, lui ha così replicato: “Per come sono fatto io piuttosto che un saluto finto meglio non salutare“.