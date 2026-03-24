Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici svela chi l’ha colpita: cosa pensa di Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli
Cesara Buonamici commenta i battibecchi tra Adriana Volpe e Antonella Elia: l'opinionista dice la sua su Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli.
Cesara Buonamici è tornata al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista, al fianco di Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi.
In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato chi è il concorrente che fino ad ora l’ha colpita di più. Di chi si tratta? Di GionnyScandal, ha infatti detto che la incuriosisce molto con la sua vita ‘contromano’ fatta di dolori e abbandoni ma anche di successi. Nella casa più spiata d’Italia durante i primi giorni ci sono stati dei battibecchi tra Antonella Elia e Adriana Volpe. I dissapori tra loro sono iniziati qualche anno fa, Cesara Buonamici ha fatto sapere che lei appartiene al partito dei pacificatori.
Cesara Buonamici commenta i battibecchi tra Adriana Volpe e Antonella Elia: l’opinionista dice la sua su Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli
Tra le varie cose ha detto che le piacerebbe che le due ‘nemiche’ trovassero un momento di chiarimento e pacificazione al Grande Fratello Vip. Ha poi detto cosa pensa della conduttrice e dell’altra opinionista del reality.
Riferendosi a Ilary Blasi ha detto che ha molte doti perché è spigliata, allegra, ironica e bella senza però che lo fa pesare, a detta sua riesce a mettere a proprio agio tutti. Parlando invece di Selvaggia Lucarelli ha detto che dentro di lei c’è una grande ‘Selvaggia’ che lei apprezza molto. Cesara Buonamici ha poi aggiunto: “Non c’è motivo di concorrenza e, diciamolo, siamo lì anche per divertirci”.