Grande Fratello Vip, Cesara Buonamici svela chi l’ha colpita: cosa pensa di Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

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Cesara Buonamici è tornata al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista, al fianco di Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi.

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato chi è il concorrente che fino ad ora l’ha colpita di più. Di chi si tratta? Di GionnyScandal, ha infatti detto che la incuriosisce molto con la sua vita ‘contromano’ fatta di dolori e abbandoni ma anche di successi. Nella casa più spiata d’Italia durante i primi giorni ci sono stati dei battibecchi tra Antonella Elia e Adriana Volpe. I dissapori tra loro sono iniziati qualche anno fa, Cesara Buonamici ha fatto sapere che lei appartiene al partito dei pacificatori.

Tra le varie cose ha detto che le piacerebbe che le due ‘nemiche’ trovassero un momento di chiarimento e pacificazione al Grande Fratello Vip. Ha poi detto cosa pensa della conduttrice e dell’altra opinionista del reality.

Riferendosi a Ilary Blasi ha detto che ha molte doti perché è spigliata, allegra, ironica e bella senza però che lo fa pesare, a detta sua riesce a mettere a proprio agio tutti. Parlando invece di Selvaggia Lucarelli ha detto che dentro di lei c’è una grande ‘Selvaggia’ che lei apprezza molto. Cesara Buonamici ha poi aggiunto: “Non c’è motivo di concorrenza e, diciamolo, siamo lì anche per divertirci”.