Guardia Costiera salva bagnante a Peschici
Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la Guardia Costiera di Vieste – coordinata dalla Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica – è intervenuta in località Paglianza (Peschici) per soccorrere due bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso e delle forti correnti.
Mentre il primo bagnante è stato subito tratto in salvo dai presenti, la seconda – una ragazza ucraina priva di sensi e in stato di ipotermia – è rimasta bloccata tra le onde e la forte risacca vicino alla scogliera, rendendo impossibile il recupero da terra.
Il salvataggio
• L’intervento: La motovedetta S.A.R. M/V CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato.
• L’azione: Vista l’estrema gravità della situazione, un militare dell’equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l’ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli.
• I soccorsi: Stabilizzata dal 118, la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di San Giovanni Rotondo. È cosciente e fuori pericolo.
Guardia Costiera salva bagnante a Peschici
Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la Guardia Costiera di Vieste – coordinata dalla Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica – è intervenuta in località Paglianza (Peschici) per soccorrere due bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso e delle forti correnti.
Mentre il primo bagnante è stato subito tratto in salvo dai presenti, la seconda – una ragazza ucraina priva di sensi e in stato di ipotermia – è rimasta bloccata tra le onde e la forte risacca vicino alla scogliera, rendendo impossibile il recupero da terra.
Il salvataggio
• L’intervento: La motovedetta S.A.R. M/V CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato.
• L’azione: Vista l’estrema gravità della situazione, un militare dell’equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l’ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli.
• I soccorsi: Stabilizzata dal 118, la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di San Giovanni Rotondo. È cosciente e fuori pericolo.
Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la Guardia Costiera di Vieste – coordinata dalla Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica – è intervenuta in località Paglianza (Peschici) per soccorrere due bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso e delle forti correnti.
Mentre il primo bagnante è stato subito tratto in salvo dai presenti, la seconda – una ragazza ucraina priva di sensi e in stato di ipotermia – è rimasta bloccata tra le onde e la forte risacca vicino alla scogliera, rendendo impossibile il recupero da terra.
Il salvataggio
• L’intervento: La motovedetta S.A.R. M/V CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato.
• L’azione: Vista l’estrema gravità della situazione, un militare dell’equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l’ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli.
• I soccorsi: Stabilizzata dal 118, la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di San Giovanni Rotondo. È cosciente e fuori pericolo.