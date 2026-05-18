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Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la Guardia Costiera di Vieste – coordinata dalla Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica – è intervenuta in località Paglianza (Peschici) per soccorrere due bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso e delle forti correnti.

Mentre il primo bagnante è stato subito tratto in salvo dai presenti, la seconda – una ragazza ucraina priva di sensi e in stato di ipotermia – è rimasta bloccata tra le onde e la forte risacca vicino alla scogliera, rendendo impossibile il recupero da terra.

Il salvataggio

• L’intervento: La motovedetta S.A.R. M/V CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato.

• L’azione: Vista l’estrema gravità della situazione, un militare dell’equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l’ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli.

• I soccorsi: Stabilizzata dal 118, la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di San Giovanni Rotondo. È cosciente e fuori pericolo.

Guardia Costiera salva bagnante a Peschici

Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la Guardia Costiera di Vieste – coordinata dalla Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica – è intervenuta in località Paglianza (Peschici) per soccorrere due bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso e delle forti correnti.

Mentre il primo bagnante è stato subito tratto in salvo dai presenti, la seconda – una ragazza ucraina priva di sensi e in stato di ipotermia – è rimasta bloccata tra le onde e la forte risacca vicino alla scogliera, rendendo impossibile il recupero da terra.

Il salvataggio

• L’intervento: La motovedetta S.A.R. M/V CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato.

• L’azione: Vista l’estrema gravità della situazione, un militare dell’equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l’ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli.

• I soccorsi: Stabilizzata dal 118, la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di San Giovanni Rotondo. È cosciente e fuori pericolo.

Ieri sera, domenica 17 maggio 2026, la Guardia Costiera di Vieste – coordinata dalla Direzione Marittima di Puglia e Basilicata Jonica – è intervenuta in località Paglianza (Peschici) per soccorrere due bagnanti in difficoltà a causa del mare mosso e delle forti correnti.

Mentre il primo bagnante è stato subito tratto in salvo dai presenti, la seconda – una ragazza ucraina priva di sensi e in stato di ipotermia – è rimasta bloccata tra le onde e la forte risacca vicino alla scogliera, rendendo impossibile il recupero da terra.

Il salvataggio

• L’intervento: La motovedetta S.A.R. M/V CP 820 ha raggiunto tempestivamente il punto segnalato.

• L’azione: Vista l’estrema gravità della situazione, un militare dell’equipaggio si è tuffato in mare, è riuscito ad afferrare la ragazza e l’ha sollevata per affidarla alle persone sugli scogli.

• I soccorsi: Stabilizzata dal 118, la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di San Giovanni Rotondo. È cosciente e fuori pericolo.