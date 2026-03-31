Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli pungente con Raimondo: “È lui la gatta morta della casa”

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Continua a far discutere il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini, lei in confessionale ha ammesso che il ballerino le piace però non farà nulla perché è fidanzato.

Agli altri la gieffina continua invece a dire che prova solo un sentimento di amicizia nei confronti del suo compagno di avventura, nessuno però le crede. Ieri sera Ilary Blasi ha chiesto il parere degli altri gieffini, tutti loro sono convinti che Francesca Manzini si sia presa una bella cotta, non ricambiata, per Francesco Todaro.

Selvaggia Lucarelli pensa che Raimondo Todaro stia usando Francesca Manzini al Grande Fratello Vip: cosa ha detto l’opinionista

Selvaggia Lucarelli pensa che Raimondo Todaro abbia perfettamente capito che l’imitatrice provi un interesse nei suoi confronti. Ha poi aggiunto: “Todaro è la vera gatta morta della casa. Secondo me la usa un po’ come ‘repellente’ nei confronti delle altre donne, della serie lei è amica mia, sto con lei e non vi avvicinate”.

L’opinionista crede che lo faccia anche per mandare un messaggio alla fidanzata, per tranquillizzarla. Cesara Buonamici invece non è certa che tra i due non nascerà nulla. Nello studio del Grande Fratello Vip ha detto che è misterioso il passaggio da amici a qualcosa di più.