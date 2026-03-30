Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ammette l’interesse per Raimondo Todaro: “Mi piace però è occupato”

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Si erano accorti tutti che Francesca Manzini si è un po’ invaghita di Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip, lei però ha preferito negarlo quando le è stato chiesto durante la quarta puntata del reality.

Chiacchierando con il gieffino in sauna l’imitatrice gli ha detto che c’è intesa tra loro e che con lui è riuscita a creare un rapporto diverso rispetto a quello che ha con gli altri nella casa. Anche in quel caso però ha lasciato intendere che fosse amicizia, ma poco fa ha ammesso che da parte sua c’è qualcosa di più.

Raimondo Todaro ha fatto breccia nel cuore di Francesca Manzini: arriva la confessione al Grande Fratello Vip

Mentre era in confessionale la gieffina si è lasciata sfuggire un’importante rivelazione sul ballerino. Dopo aver detto di essere contenta per la luna di miele che hanno vinto ha ammesso: “Mi piace Raimondo, sarei falsa, una pazza se dicessi che non mi piace. Però non deve piacermi, non può piacermi. Perché lui è occupato“.

Francesca Manzini ha poi detto che lei non fa queste cose perché ha molto rispetto ed è per questo che non vuole fare la ‘miciona’ con un uomo fidanzato. Intanto Raimondo Todaro ha rivelato che sperava di non vincere la suite con la gieffina perché se fosse stato a casa non gli avrebbe fatto piacere vedere la sua fidanzata che condivideva la suite con un altro uomo. Ha poi aggiunto: “Amicizia o non amicizia, a me darebbe molto fastidio“.