Grande Fratello Vip, dichiarazione d’amore di Francesca Manzini per Raimondo Todaro? “Sei un regalo per me”

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Francesca Manzini si è legata molto a Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip e in molti hanno notato quanto ci tenga al ballerino.

Alcuni loro compagni di avventura sono convinti che da parte dell’imitatrice non sia solo amicizia, pensano infatti che sia cotta di Raimondo Todaro. Il discorso è uscito anche durante la quarta puntata del reality, Francesca Manzini però ha detto che non prova assolutamente nulla, a detta sua gli vuole bene ma come amico.

Amicizia o flirt in arrivo tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip? Cosa gli ha detto lei

La gieffina sostiene che nei confronti del ballerino provi solo un sentimento di amicizia, le sue parole però fanno pensare a tutt’altro. Mentre erano nella sauna ha ammesso che c’è una particolare sintonia tra loro, con lui ha un rapporto che non ha con gli altri gieffini.

A Raimondo Todaro, nella casa più spiata dagli italiani, Francesca Manzini ha rivelato: “C’è questa affinità e mi fai stare bene. Tu sei un regalo per me. Perché come sai, essendo io chiusa da quel punto di vista, tu sei quell’affetto che mi fa essere più morbida”. Lo ha poi invitato a non spaventarsi per le sue rivelazioni, a detta sua le piace essere sincera. Sono in molti a pensare che le sue parole fossero una chiara dichiarazione d’amore.