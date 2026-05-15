Helena Prestes torna in Italia? L’ex gieffina fa uno spoiler in diretta social

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione medica. La modella brasiliana si trova da tempo in America e più precisamente a New York dove è impegnata con alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda. Nonostante l’importante fuso orario e la distanza, la l’ex gieffina è solita aggiornare i fans con dirette nei suoi canali social. Nelle scorse ore, la compagna di Javier Martinez ha fatto una live nel suo profilo Tiktok, dov’è seguita da oltre 70 mila utenti. In questa circostanza, l’ex concorrente del Grande fratello ha parlato oltre ai suoi impegni professionali anche del suo probabile ritorno in Italia, facendo un mega spoiler ai suoi utenti. Helena Prestes ha spiegato che a fine mese sarà a Napoli per prendere parte ad un evento.

Helena Prestes potrebbe tornare in Italia a fine maggio

L’ex protagonista del Grande fratello potrebbe tornare in italia a fine maggio per prendere parte ad un evento in Campania. Le parole hanno scatenato la reazione dei suoi utenti, che hanno iniziato a fare alcune ipotesi. Alcuni fans sospettano che Helena Prestes prenderà parte alla nuova edizione di Vip Champion, che si svolgerà il 29, 30 e 31 maggio a Capri. Per la modella brasiliana sarebbe la seconda partecipazione all’evento in collaborazione con alcuni noti brand italiani. Non è da escludere che la donna vi prenderà parte insieme a Javier Martinez com’era già successo nel 2025.