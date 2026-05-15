Affari Tuoi stop 16 maggio, l’annuncio di Stefano De Martino: intanto il Molise vince 20.000 euro

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Un vero e proprio “cambio al novantesimo” ha salvato la partita del molisano Giuseppe che, ad Affari Tuoi, ha rischiato di tornare a casa con appena 1 euro. Il concorrente, affiancato dal fratello, ha vissuto una partita sulle montagne russe, tra colpi di scena e una fortuna che, per buona parte della serata, sembrava decisamente dalla loro parte. Anche perché il pacco che avevano tra le mani, almeno fino a un certo punto, era blu.

Chi sono Giuseppe e Giovanni, protagonisti della puntata del 15 maggio di Affari Tuoi

Giuseppe e suo fratello Giovanni arrivano da Ripalimosani, in provincia di Campobasso. Giuseppe ha 35 anni ed è un agricoltore specializzato nel settore della zootecnia. Per essere ancora più precisi, si occupa sia di foraggio sia di vitelli da ingrasso. Giovanni, invece, ha 40 anni e lavora come commesso in un negozio. Due fratelli molto uniti, entrati in studio con semplicità e tanta voglia di mettersi in gioco.

La partita, il cambio fortunato e la vincita sicura

La loro partita sembrava destinata a regalare più sorrisi che delusioni. I due concorrenti molisani hanno eliminato soprattutto pacchi blu, riuscendo ad arrivare alle battute finali con ben quattro pacchi rossi ancora in gioco e il temutissimo pacco da 1 euro. Poi il momento che ha cambiato tutto, come un fulmine improvviso nel finale di una partita già scritta: la proposta del cambio da parte del Dottore. Giuseppe, dopo qualche esitazione, ha deciso di accettare. Una scelta provvidenziale, perché nel pacco che aveva tenuto fino a quel momento si nascondeva proprio 1 euro.

Da lì la tensione si è trasformata in sollievo. I fratelli si sono ritrovati con una vincita assicurata tra 15.000 e 20.000 euro e, nonostante la generosa offerta finale da 17.500 euro, hanno deciso di andare avanti fino in fondo. Una decisione coraggiosa che li ha premiati con 20.000 euro. Un finale felice dal sapore genuino, forse non da capogiro, ma comunque capace di regalare emozioni sincere e un sorriso che, quello sì, valeva molto di più.

L’annuncio di Stefano De Martino: Affari Tuoi si ferma

Stefano De Martino ha annunciato che sabato 16 maggio Affari Tuoi non andrà in onda. Una pausa speciale per lasciare spazio a uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: l’Eurovision Song Contest.

Per l’occasione, Rai 1 trasmetterà l’evento in diretta, permettendo agli italiani di seguire la grande serata europea e tifare per Sal Da Vinci, in gara con il brano Per sempre sì.

Il celebre game show dei pacchi tornerà poi regolarmente in onda domenica 17 maggio, nel consueto orario dell’access prime time, pronto a riportare in studio emozioni, colpi di scena e nuove partite tutte da vivere.