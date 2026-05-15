L’oroscopo di Branko del weekend 16 e 17 maggio: Gemelli, fine settimana da funamboli

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Secondo l’oroscopo di Branko del weekend 16 e 17 maggio, i Gemelli devono sfruttare immaginazione e dialettica senza peccare di superbia, ma unendo i fatti alle parole e dando spazio ai sentimenti. I nati sotto il segno dello Scorpione non devono lasciarsi scoraggiare dalle ostilità di Marte, poiché possono contare su una Luna favorevole e sulla propria determinazione per superare i blocchi. I nativi del Capricorno, infine, continuano a vivere un periodo d’oro e di relax, ideale per pianificare viaggi futuri con la mente e per lasciarsi andare alla passione in amore.

Il weekend 16-17 maggio secondo Branko: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’oroscopo di Branko, potresti avvertire qualche piccolo scossone tra le mura domestiche, ma non lasciarti scoraggiare: sono solo nuvole passeggere. Il consiglio è di non avere fretta; respira e rimanda ogni scelta cruciale a luglio. La vera sorpresa? Mercurio sta per far decollare le tue finanze con ottime notizie in arrivo già da lunedì! Goditi questo weekend senza troppi pensieri.

Toro – Il fine settimana promette ottimi guadagni, ma tutto dipenderà da ciò che hai seminato finora. Occhio, però: se hai sbandierato i tuoi successi davanti alle persone sbagliate, qualcuno potrebbe usare quelle confidenze per metterti i bastoni tra le ruote. Secondo l’oroscopo di Branko sei in piena ascesa: non fermarti proprio adesso!

Gemelli – L’oroscopo di Branko ti suggerisce di liberare il tuo estro: questo weekend la tua carta vincente è l’immaginazione unita a una dialettica irresistibile. Hai il potere di convincere chiunque, ma non peccare di superbia: affianca ai discorsi una strategia di ferro, perché i fatti contano quanto le parole. E non dimenticare il cuore: riserva uno spazio speciale ai sentimenti!

Cancro – Secondo l’oroscopo di Branko, in questo weekend hai un unico obiettivo: fare pulizia mentale e spazzare via ogni dubbio. Trova il coraggio di essere fiero, risoluto e tagliente nelle tue scelte, perché è l’unico modo per dare una svolta decisiva alla tua vita. Volta pagina: cambiare pelle ti farà scoprire quanto sia fantastico guardare il mondo da un punto di vista tutto nuovo.

Oroscopo del weekend 16-17 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Metti prima a fuoco le tue idee: i guadagni, i bonus e la gloria (che tanto rincorri) arriveranno di conseguenza. L’oroscopo di Branko ti suggerisce che se ti muoverai con astuzia e abilità, in questo weekend potrai incassare persino più del previsto. Unico neo? Un Marte dispettoso che proverà a scombinare i tuoi piani e a creare un po’ di scompiglio. Tieni gli occhi aperti!

Vergine – Sei ancora nel bel mezzo di un periodo di discussioni e hai diverse rivendicazioni da fare, ma secondo l’oroscopo di Branko ti converrà aspettare che la Luna entri in Ariete o, meglio ancora, in Toro. Per questi giorni evita di forzare la mano e limitati a gestire la situazione. Grandi novità sul fronte del cuore: Marte accende la passione e promette di regalarti fantastici momenti di intimità di coppia!

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Branko, ti attende un fine settimana decisamente movimentato. Le stelle ti spingono a dare una svolta a ciò che non va, specialmente nel lavoro, visto che le circostanze non ti permettono di restare a guardare. È il momento perfetto per spiazzare tutti con un piglio nuovo, fresco e determinato: muoviti così e ne trarrai un sicuro vantaggio!

Scorpione – Stai aspettando un colpo di fortuna che sembra non voler arrivare. Non lasciarti scoraggiare se Marte, mettendosi di traverso, proverà a frenare i tuoi entusiasmi. Questo fine settimana puoi contare sulla Luna in ottimo aspetto: stringi i denti, sfrutta la tua leggendaria determinazione e rimettiti subito in carreggiata.

Previsioni astrologiche per il fine settimana 16-17 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo le previsioni astrologiche di Branko, le insidie non ti danno tregua, complice una Luna dai movimenti imprevedibili. Come puoi uscirne? Evita colpi di testa e non lanciare nuovi progetti proprio ora: non è il momento di rischiare il tutto per tutto. Piuttosto, dedica questo periodo a stringere accordi professionali e commerciali più solidi. Vedrai che il cuore e gli amici torneranno presto a farti sorridere!

Capricorno – Continua il tuo periodo d’oro grazie a una Luna che ti regala serenità e un pizzico di relax. All’orizzonte si prospetta un futuro radioso, perfetto per pianificare qualche viaggio. Per adesso, fai viaggiare l’immaginazione e la mente, in attesa di staccare la spina per davvero. Secondo l’oroscopo di Branko, in amore è il momento di osare: sali in sella e lasciati trasportare dalla passione!

Acquario – L’oroscopo di Branko ti vede protagonista di un fine settimana elettrizzante. Anche se il cielo di maggio sembra non darti tregua, sappi che questa agitazione è il carburante per la tua creatività: sforni intuizioni a raffica che, se canalizzate bene, ti porteranno lontano. Per quanto riguarda il cuore, scuoti la routine! Mettici più brio e punta tutto sull’allegria per far brillare gli occhi a chi ami.

Pesci – In questo periodo ti senti un po’ in letargo, ma la colpa è solo della primavera. Poco male: questa flemma si rivelerà la tua arma vincente per scivolare sopra le provocazioni senza reagire. Lascia correre! Sul fronte economico si intravede una bella ripresa, ma tieni gli occhi aperti contro i doppiogiochisti, specialmente se sono dei Gemelli.