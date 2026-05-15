Helena Prestes e quella tenera confessione su Javier Martinez: cosa ha detto

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Helena Prestes continua la sua permanenza in America. La modella brasiliana ha raggiunto New York nei primi giorni di maggio per motivi di lavoro. In queste ore, la 35enne di San Paolo ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha aggiornato il suo pubblico di quello che sta facendo nella Grande Mela. La donna ha riferito di aver fatto molti casting in questi giorni e di star studiando per sbarcare su Twitch, una piattaforma che le porterà ad avere un rapporto ancora più stretto con la sua fanbase. In questa circostanza, Helena Prestes ha fatto una tenera confessione riguardante Javier Martinez, il compagno con la quale ha una storia da ormai un anno e mezzo. La donna ha ammesso parlando del fidanzato: “Mi dice che ‘è tutto bello’, ‘quanto sei bella senza trucco’. Solo dei complimenti.”

Javier Martinez aveva difeso la sua storia con Helena Prestes

Nel corso della diretta social, Helena Prestes ha ferito che Javier Martinez è solito riempirla di complimenti. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono conosciuti al Grande fratello 2024 e da quel momento le loro strade non si sono più divise. Di recente, il 31enne di Cordoba ha difeso la propria relazione da alcune voci infondate. L’uomo ha dichiarato nel corso di una diretta su Tiktok: “Io ed Helena non ci siamo lasciati. Smettela. Lei è a New York per lavoro.”