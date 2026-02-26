Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe svela: “È pungente ma…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Adriana Volpe conosce bene le dinamiche del Grande Fratello Vip, in passato ha partecipato al reality prima come concorrente poi come opinionista.

Nella nuova edizione del reality che sarà condotto su Canale 5 da Ilary Blasi dal 17 marzo 2026, come avevano già anticipato i rumors, Cesara Buonamici ricoprirà ancora il ruolo di opinionista e al suo fianco ci sarà Selvaggia Lucarelli.

Adriana Volpe svela cosa pensa di Selvaggia Lucarelli e della sua partecipazione al Grande Fratello Vip come opinionista

Si è parlato a lungo della possibilità di vedere la giornalista a Mediaset come opinionista del reality, fino ad ora però la notizia non era stata ancora confermata. Forse per non rovinare la ‘sorpresa’ anche lei aveva smentito sui social.

Ieri la novità è diventata ufficiale, con un comunicato ci ha pensato proprio Mediaset a confermare che Selvaggia Lucarelli sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Nel podcast Non è la Tv di FanPage.it Adriana Volpe ha detto che da lei ci si aspetta fuoco e fiamme, ha poi aggiunto: “È una donna che ha il coltello tra i denti, precisa e pungente, ma sa dove pungere. Secondo me lei è l’opinionista perfetta”.