La forza di una donna arriva una sorpresa per i fans: l’annuncio

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La forza di una donna è tra le serie tv che hanno riscosso maggiore successo sui teleschermi di Canale 5. Nel corso di un anno e mezzo di programmazione in Italia, la dizi turca ha ottenuto ascolti clamorosi, registrando quasi 3 milioni di telespettatori a puntata. In queste ore, Mediaset ha annunciato una bella sorpresa per tutti i fans delle vicende ambientate nel quartiere di Tarbalasi. Scendendo nei dettagli, La forza di una donna sbarcherà per la prima volta in prima serata in occasione del finale della serie tv. Venerdì 22 maggio infatti andranno in onda sui teleschermi di Canale 5 gli ultimi tre appuntamenti della dizi turca che ha appassionato milioni di telespettatori italiani.

Il finale de La forza di una donna in prima serata

Il finale de La forza di una donna andrà in onda il 22 maggio in prima serata su Canale 5. Una bella sorpresa per i fans, che in questo modo potranno salutare i loro amati beniamini che li avevano fatto compagnia per oltre un anno. Le anticipazioni delle ultime puntate della dizi turca raccontano che Bahar e Ceyda avranno entrambe il loro lieto fine. La protagonista diventerà la moglie di Arif mentre la cantante convolerà a nozze con Raif non prima di aver fatto pace con sua madre Gulten. Sirin, invece, verrà rinchiusa in un sanatorio dove sconterà la pena per l’omicidio di Sarp.