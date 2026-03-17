Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante è un bello che non balla? Il gieffino replica alle critiche

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Nicolò Brigante è pronta ad affrontare una nuova avventura televisiva, stasera infatti varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip.

In passato si è fatto conoscere dai telespettatori partecipando a Uomini e Donne nei panni di tronista, dove ha conquistato non poca visibilità. Con il suo carattere e il suo modo di fare era riuscito a farsi apprezzare, a distanza di anni infatti continua ad essere molto seguito sui social. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi farà parte del cast del Grande Fratello Vip e prima di iniziare il suo percorso ha risposto ad alcune commenti social.

Nicolò Brigante definito un ‘bello che non balla’: come ha replicato prima del Grande Fratello Vip

Tanti i commenti pieni di affetto e complimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne, in molti infatti sono felici di rivederlo in televisione. Alcuni utenti hanno elogiato la sua bellezza, a chi gli ha detto che ha un bellissimo sorriso ha detto che sfrutta spesso questa cosa e pensa che sorridere sia la cosa più bella del mondo.

Oltre ai complimenti però arrivano puntuali anche le critiche e gli insulti, c’è chi ha detto che non lo sopporta. Nicolò Brigante ha detto che non si può piacere a tutti, però dovranno vederlo e sopportarlo durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. A chi invece lo ha definito un ‘belloccio che però non balla’ ha così replicato: “Non è vero e spero di dimostrarlo a tutti che non sono il classico bello che non balla“.