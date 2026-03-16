Raul Dumitras torna a parlare di Martina: “Con me ha sbagliato, se entrasse al Grande Fratello Vip…”

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L’ingresso di Raul Dumitras e altri tre concorrenti al Grande Fratello Vip è stato anticipato, infatti sono approdati nella casa più spiata dagli italiani lo scorso venerdì.

Gli altri concorrenti li raggiungeranno domani, durante la messa in onda della prima puntata della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Intanto coloro che sono già dentro si stanno conoscendo meglio, nelle scorse ore Raul Dumitras si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sull’ex fidanzata Martina De Ioannon.

Raul Dumitras ha superato la rottura con Martina De Ioannon: come reagirebbe se ci fosse anche lei al Grande Fratello Vip

Il pubblico li ha conosciuti durante la loro partecipazione a Temptation Island, dove la loro storia d’amore è giunta al capolinea. Il gieffino ha fatto sapere che non c’è più alcun tipo di rapporto tra loro dopo la rottura, qualche volta si sono incrociati ma tra loro non c’è nulla. Ai suoi compagni di avventura ha detto che l’ha superata, non prova più niente nei suoi confronti.

Raul Dumitras ha capito di aver dimenticato Martina De Ioannon quando l’ha vista a Uomini e Donne, gli sembrava di guardare un’estranea e questo gli ha fatto capire di aver superato la fine della loro relazione. Quando gli hanno chiesto come la prenderebbe se anche lei entrasse nella casa del Grande Fratello Vip ha risposto: “Se entrasse non sarebbe per me né un problema né un piacere. Bei miei confronti per me ha sbagliato e lo dirò sempre, ma la vita va avanti“.