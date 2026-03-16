Grande Fratello Vip, scoppia la prima lite nella casa: cosa è successo tra Raul Dumitras e Ibiza Altea

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Sono quattro i concorrenti del Grande Fratello Vip ad essere entrati nella casa in anticipo, tra questi ci sono Raul Dumitras e Ibiza Altea.

I gieffini ne stanno approfittando per conoscersi un po’ lasciandosi andare ad alcune rivelazioni, nelle scorse ore l’ex volto di Temptation Island è tornato a parlare dell’ex fidanzata Martina De Ioannon. Lui è convinto che lei abbia sbagliato nei suoi confronti, però ci ha tenuto a far sapere di averla superata. Tra loro non c’è più un rapporto, da tempo infatti ha voltato pagina. Intanto, nella casa più spiata dagli italiani ha avuto una discussione con Ibiza Altea.

Raul Dumitras fa arrabbiare Ibiza Altea al Grande Fratello Vip: esplode la lite tra loro

Cosa è successo tra i due concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi? Il ragazzo ha fatto delle facce strane mentre lei preparava le patate con la buccia. Infastidita dall’atteggiamento del gieffino lei ha detto: “Sei educato quando vuoi“. La modella subito dopo gli ha detto che ha fatto il teatrino per una buccia di patata, a detta sua avrebbe potuto fare qualche faccia in meno se voleva essere educato.

Ibiza Altea non crede che Raul Dumitras lo abbia fatto di proposito ma che sia il suo mood di fare, ha anche detto di non volergli dare del bambino perché non pensa che lo sia. Ancora infastidita ha aggiunto: “Va bene scherzare 1, 2, 3 volte, alla terza ti rispondo, ma so che non l’hai fatto con cattiveria, so che vuoi fare il burlone tra te e Renato”. La gieffina gli ha poi detto di aver apprezzato il fatto che sia andato da lei quando ha capito che qualcosa l’aveva infastidita.