Lucia Ilardo sbotta contro Rosario, sentiva l’ex quando stavano insieme: il duro sfogo social

Per mesi Lucia Ilardo ha cercato di riconquistare la fiducia e l’amore dell’ex fidanzato Rosario Guglielmi dopo averlo deluso. La loro storia d’amore è giunta al capolinea dopo Temptation Island, lui di recente a Verissimo ha fatto sapere che non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra loro.

La Ilardo nelle scorse ore si è lasciata andare ad un duro sfogo contro l’ex fidanzato, sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune storie nelle quali lo ha smascherato. La ragazza ha fatto sapere che è scoppiato subito l’amore tra loro dopo essersi incontrati e nel giro di due anni è successo di tutto. Tra le varie cose ha fatto sapere che Rosario Guglielmi continuava a sentire l’ex fidanzata mentre loro stavano insieme. Ci sono stati anche incontri ‘casuali’, messaggi e casualità a non finire. Lucia Ilardo trovò anche uno scontrino, era un regalo che aveva acquistato per l’ex fidanzata.

Rosario Guglielmi sbugiardato dall’ex sui social: Lucia Ilardo si scaglia duramente contro di lui

L’ex volto di Temptation Island è consapevole di aver sbagliato nel villaggio per essersi avvicinata al single. Tre settimane dopo la rottura ha conosciuto un ragazzo e in quel momento Rosario Guglielmi è tornato da lei, diceva di volerla però sentiva molte altre donne ne frequentava alcune, intanto lei passava come una traditrice seriale.

Lucia Ilardo riferendosi all’ex fidanzato ha detto che in televisione ha raccontato l’opposto per passare lui per vittima. Oggi pensa che non deve più soffrire per la fine della loro storia d’amore, ha poi aggiunto: “Non provo rabbia, provo gratitudine. Perché grazie a tutto questo ho imparato a riconoscere il rispetto, la dignità e la differenza tra chi ti ama e chi ti gestisce”.