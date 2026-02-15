Lucia Ilardo impaurita dagli insulti dopo Temptation Island: “Sono stata chiusa in casa per una settimana”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi erano usciti insieme da Temptation Island ma le cose tra loro non hanno funzionato dopo il programma.

A Filippo Bisciglia, un mese dopo il reality, avevano detto che stavano vivendo un momento di crisi e quando lui ha scoperto che l’ex fidanzata aveva visto di nascosto uno dei single l’ha lasciata. A causa del suo errore Lucia Ilardo ha dovuto fare i conti con molti insulti e attacchi suoi social, ospite nel podcast LoveCast ha detto che all’inizio aveva negato per paura, poi però si è assunta le sue responsabilità.

Dure critiche per Lucia Ilardo dopo Temptation Island: per paura degli insulti non usciva di casa

Dopo quella puntata l’ex volto di Temptation Island ha letto moltissime cattiverie sui social, quando era per strada si chiedeva se la gente pensava ciò che le scrivevano. Ha poi svelato: “Per una settimana io sono stata chiusa in casa. Ero a Napoli, ero andata a trovare la mia famiglia e mi sono detta no qua se esco sai quanti nomi che mi prendo per strada?”

Temeva che l’avrebbero insultata per strada ed è per questo che preferiva non uscire. A farla stare più male sono stati i commenti delle donne che consigliavano al suo ex fidanzato di prendere le distanze da lei. Gli dicevano che era una ragazza senza valori, lei però crede che bisogna chiedersi come mai una persona si comporta in un certo modo prima di puntare il dito.