Grande Fratello Vip, flirt tra Lucia e Nicolò Brigante? Lui la rifiuta: “Non sono interessato”

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In ogni edizione del Grande Fratello Vip si sono sempre formate delle coppie, potrebbe scattare la scintilla tra Lucia Ilardo e Nicolò Brigante?

A pochi giorni dalla sua partecipazione al reality la gieffina, ancora single dopo la rottura con Rosario Guglielmi, si è detta pronta emotivamente a mettersi in gioco se uno dei concorrenti avrebbe catturato la sua attenzione. In molti hanno notato che ha già provato ad avvicinarsi all’ex tronista di Uomini e Donne. Come ha reagito lui? Al momento non sembra provare lo stesso interesse nei suoi confronti.

Due di picche di Nicolò Brigante per Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip: le rivelazioni del gieffino

Ieri sera nella casa più spiata dagli italiani la gieffina si è seduta di fronte al suo compagno di avventura, lui però le ha chiaramente rifilato un due di picche. Il ragazzo infatti ha preferito chiacchierare con gli altri, dopodiché si è alzato e si è allontanato da lei.

Alessandra Mussolini gli ha fatto notare di essersi accorta che lui ha ‘rifiutato’ Lucia Ilardo dimostrando chiaramente di non essere interessato a lei. Si è chiesta come mai è andato via quando una così bella ragazza si è avvicinata a lui. Questa la sua replica: “Non è detto che una bella ragazza debba piacere per forza”. Nicolò Brigante ha confermato di non provare interesse per la gieffina, ma non è detto che le cose non possano cambiare al Grande Fratello Vip.