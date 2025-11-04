Grande Fratello, Valentina al veleno contro Benedetta, Rasha e Grazia: “Cattiveria unica, andateci piano”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo aver trascorso alcuni giorni al Grande Fratello la compagna di Domenico D’Alterio, Valentina Piscopo, ieri sera è tornata nella casa ed era un fiume in piena.

In preda alla rabbia si è scagliata duramente contro Benedetta Stocchi dicendole che continua a non avere rispetto di una donna che sta fuori. Rivolgendosi alla gieffina ha poi detto: “Una famiglia fuori già l’hai rovinata e la mia non ti permetto di rovinarla”.

Valentina attacca anche Rasha e Grazia al Grande Fratello: volano parole dure nella casa

La compagna di Domenico ha scatenato la sua furia anche contro Rasha accusandola di avere una cattiveria unica. Ha ribadito che per un mese Benedetta si è buttata addosso al suo uomo e non deve giudicare lei che si è comportata in un certo modo con Omer solo per provocare il suo compagno.

Valentina Piscopo non ha risparmiato dure critiche nemmeno a Grazia Kendi, queste le sue parole: “Non sei migliore di Benedetta perché non stai mandando un bel messaggio buttandoti addosso su un ragazzo fidanzato. Andateci un po’ più piano ragazze”