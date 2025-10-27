Spoiler Grande Fratello, la compagna di Domenico torna nella casa: coinvolta anche Benedetta nel loro confronto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse settimane Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio è approdata al Grande Fratello per un confronto, durante il quale ha bacchettato il gieffino per la sua eccessiva vicinanza a Benedetta.

La donna pensa che il suo compagno non le stia portando il rispetto che merita nella casa più spiata dagli italiani e che a causa del suo comportamento sta affrontando spiacevoli conseguenze fuori. Aveva chiesto al gieffino di evitare certi atteggiamenti, lui però ha più volte ribadito che quella con Benedetta è solo amicizia. Ospite nei giorni scorsi a Lollo Magazine Valentina si è detta ancora delusa, a detta sua si sarebbe aspettata tutto ma non questo caos esterno.

Valentina furiosa con Domenico: la compagna del gieffino stasera torna nella casa del Grande Fratello per un confronto

A Lorenzo Pugnaloni Valentina ha detto di aver provato a spiegare la situazione esterna al gieffino però non ha ottenuto rispetto, pensa infatti che sia peggiorato tutto ancora di più. Sui profili social del Grande Fratello è stato rivelato uno spoiler in merito alla puntata che andrà in onda stasera su Canale 5.

Cosa succederà? Simona Ventura ha fatto sapere di aver incontrato Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio è molto arrabbiata. Nel comunicato si legge: “Mi ha raccontato diverse cose che non sapevo. Lunedì entrerà nella casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta una volta per tutte”. Riusciranno ad avere un chiarimento o la situazione peggiorerà ancora di più? Lo scopriremo.