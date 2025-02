Grande Fratello, scoppia la lite tra Helena e Javier: lui è geloso di Lorenzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa sta succedendo tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello? Da quando hanno deciso di iniziare una relazione sentimentale si mostrano sempre più complici e innamorati nella casa più spiata d’Italia, però capita anche che si scontrino. Solo pochi giorni fa avevano litigato perché lui ha insinuato che lei provi ancora interesse nei confronti di Lorenzo Spolverato, anche questa volta è stato lui a farli scontrare.

Il pallavolista argentino è geloso di Lorenzo Spolverato e non riesce a nasconderlo, continua infatti ad avere dei dubbi sul fatto che la modella brasiliana lo abbia davvero dimenticato. Alla ‘fidanzata’ ha cercato di far capire che lui ora che sta con lei non farà mai delle battute su Shaila, Zeudi o Chiara, lei però non fa la stessa cosa nei confronti del modello milanese.

Helena Prestes guarda Lorenzo al GF: Javier Martinez va via infastidito

Al gieffino Helena Prestes ha detto di aver un po’ esagerato visto che la sua era solo una battuta, ha poi aggiunto: “Stai analizzando il mio comportamento, stai dicendo che io cerco ancora una persona…”. Subito dopo ha detto che stava cercando di capire se la sua fosse gelosia o se non riesce a fidarsi di lei e la cosa la infastidisce non poco.

La gieffina ha dato fiducia a Javier Martinez e pensa che sia grave il fatto che lui non si fidi di lei, infatti si è non poco irritata. Mentre lei parlava però il gieffino ha notato che ha più volte guardato verso la sauna, dove c’era proprio Lorenzo Spolverato. Visibilmente infastidito si è alzato ed è andato via dopo aver detto: “Continua a guardare di là che forse è più interessante…”. Anche questa volta riusciranno a riconciliarsi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.