Helena Prestes non ha dimenticato Lorenzo? I dubbi di Javier Martinez al Grande Fratello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni Helena Prestes al Grande Fratello ha più volte criticato il fatto che Lorenzo Spolverato sia stato eletto primo finalista del reality. A parer suo non se lo meritava perché è un cattivo esempio, lo ha accusato di essere un manipolatore e uno stratega, lo ha anche definito come la rovina della televisione italiana.

La questione è venuta a galla anche nel corso della 31esima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 13 febbraio 2025. In diretta Helena Prestes ha chiaramente ammesso che rosica tanto, a Lorenzo ha detto che è solo un bugiardo e uno stratega. A parer suo è insopportabile e dentro la casa ha fatto diventare matte le persone. A quel punto il conduttore ha fatto sapere che Javier Martinez nei giorni scorsi ha manifestato dei dubbi sulla modella brasiliana. Lui teme che possa provare ancora qualcosa per Spolverato perché altrimenti non proverebbe così tanto astio nei suoi confronti.

Helena Prestes è ancora interessata a Lorenzo? Cosa ha detto Javier Martinez al GF

Durante la diretta di ieri sera il gieffino argentino si è detto certo che Helena Prestes non provi più nulla per Lorenzo Spolverato, pensa però che dovrebbe iniziare a fregarsene e ad essere indifferente. Lei però ha continuato a ribadire che non sopporta che il pubblico abbia eletto il modello milanese come primo finalista, piuttosto infastidita ha detto: “Io non sono d’accordo. Lui ha fatto il gioco sporco e ha venduto l’anima al diavolo per arrivare fino a quel punto. Sei falso e finto, sei un bugiardo“.

Visibilmente infastidito nei confronti di Helena Prestes il fidanzato di Shaila l’ha accusata di essere davvero cattiva. Lei ha replicato dicendo ancora una volta che è solo un bugiardo, ha poi aggiunto: “Visibilmente infastidito nei confronti di Helena Prestes il fidanzato di Shaila l’ha accusata di essere davvero cattiva. Lei ha replicato dicendo ancora una volta che è solo un bugiardo, ha poi aggiunto: “Tutti noi parliamo delle nostra vita, mentre tu hai preso la tua vita e ci hai giocato. Hai manipolato le persone contro di me…”