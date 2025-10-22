Grande Fratello, c’è feeling tra Rasha Younes e Omer Elomari ma lei frena: “Non voglio…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes Omer Elomari sono sempre più vicini al Grande Fratello e la loro intesa diventa sempre più evidente. A notarla non sono solo i telespettatori ma anche i loro compagni di avventura, c’è infatti chi pensa che potrebbe nascere qualcosa di più di un’amicizia tra loro.

Notando la loro vicinanza Domenico nelle scorse ore ha detto che sarebbero una bellissima coppia, pensa che il gieffino sia molto attratto da Rasha ma non ha ancora capito se lei ricambi il suo interesse. La gieffina ha chiaramente detto che probabilmente lo guarderebbe con occhi diversi se non avesse ventisei anni, però ha ammesso che non percepisce la differenza d’età perché Elomari è molto maturo.

Scatterà la scintilla al Grande Fratello tra Omer Elomari e Rasha Younes? Cosa pensa la gieffina

Matteo pensa che entrambi abbiano un carattere molto forte ed è convinto che se si fossero conosciuti fuori sarebbero già una coppia. Anita e Ivana invece pensano che la gieffina non si lascerà andare nella casa più spiata dagli italiani.

Cosa ha detto Rasha Younes? Sulla possibilità di iniziare un flirt con Omer Elomari ha rivelato: “Vivermi una persona qui, mi taglia metà della mia esperienza. Mi piace quello che vedo, mi sento protetta, però non voglio rovinare nulla e non voglio rovinarmi nulla“, però ha aggiunto: “Mai dire mai”.