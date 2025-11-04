Grande Fratello, la madre di Rasha approva il rapporto con Omer: “Un uomo come lui non si trova”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È palese la forte intesa tra Rasha Younes e Omer Elomari al Grande Fratello, giorno dopo giorno si stanno avvicinando sempre di più e sono in molti a pensare che scoppierà l’amore tra loro.

La gieffina all’inizio aveva detto che preferiva fare il suo percorso da sola, ma non ha mai negato che c’è un certo feeling tra lei ed Omer. Nella casa più spiata dagli italiani si era detta anche un po’ preoccupata per la sua situazione familiari, infatti era proprio questo a frenarla con il gieffino. Ieri sera però Rasha Younes ha ricevuto una sorpresa inaspettata, la madre Basima è approdata al Grande Fratello per un confronto.

La madre di Rasha Younes dedica parole speciali alla figlia: al Grande Fratello elogia anche Omer

Prima di incontrare la figlia Basima ha avuto un breve confronto con Omer Elomari, al quale ha dedicato parole molto positive. Gli ha detto: “A me piaci come persona, ti ammiro tanto e ti rispetto tanto per come ti comporti con Rasha”. Pensa che il gieffino abbia molti valori e sarà felice se il sentimento tra lui e la figlia crescerà perché crede che un uomo come lui non si trova.

A Rasha Younes la madre ha detto di essere molto orgogliosa di lei e di quello che fa perché sta andando benissimo al Grande Fratello e fuori è molto amata. Anche a lei ha detto che la ammira e la stima e le ha consigliato di lasciarsi andare e di essere felice. Ha poi concluso dicendo: “Fai quello che pensi, sentiti libera di vivere le tue emozioni“. La donna le ha chiaramente dato la sua benedizione in merito al suo rapporto con Omer Elomari, la gieffina adesso si lascerà andare con lui? Lo scopriremo.