Grande Fratello, i dubbi di Rasha su Omer: “Non fa una mossa, così mi casca”

È palese l’intesa tra Rasha Younes e Omer Elomari al Grande Fratello, durante la settima puntata del reality lei si è molto emozionata nel momento in cui la madre ha dato la sua approvazione. La gieffina, infatti, non immaginava che la sua famiglia avrebbe accettato il flirt nel reality e probabilmente fino ad ora era stato proprio questo a frenarla.

I due stanno trascorrendo molto tempo insieme nella casa più spiata dagli italiani, la loro complicità continua ad aumentare ma ad oggi non è ancora successo nulla tra loro. Il fatto che Omer Elomari non abbia ancora fatto un passo avanti con la gieffina sembra averla delusa, lo ha detto lei stessa al Grande Fratello.

Rasha aspetta una mossa da parte di Omer al Grande Fratello: le rivelazioni della gieffina nella casa

Parlando del suo rapporto con il gieffino e del suo comportamento nella casa più spiata dagli italiani la gieffina ha detto che le sembra che dorma in piedi. A detta sua il rispetto è un conto ma il suo paletto è fisico. Subito dopo ha detto che non vuole solo un approccio fisico ma qualcosa di più mentale.

Rasha Younes ha manifestato dei dubbi nei confronti di Omer Elomari, al Grande Fratello ha infatti rivelato: “Non parla, sta zitto tutto il giorno, non fa una mossa niente ma lui così mi casca“. Il loro rapporto si trasformerà in qualcosa di più di un’amicizia? Lo scopriremo.